Traffico Roma del 30-12-2018 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 8:20

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN

VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN

PARTICOLARE PER LA NEBBIA IN BANCHI SEGNALATA SULL’A24 ROMA-TERAMO A

PARTIRE DA TIVOLI SINO ALLO SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI SUL PERCORSO

CITTADINO DELL’AUTOSTRADA: LA VISIBILITÀ NON SUPERA I 60 METRI.

RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA

VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO

ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO

DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA, DA IERI SERA, LA CIRCOLAZIONE

NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN

ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.

