Traffico Roma del 30-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN
VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN
PARTICOLARE PER LA NEBBIA IN BANCHI SEGNALATA SULL’A24 ROMA-TERAMO A
PARTIRE DA TIVOLI SINO ALLO SVINCOLO DI VIALE TOGLIATTI SUL PERCORSO
CITTADINO DELL’AUTOSTRADA: LA VISIBILITÀ NON SUPERA I 60 METRI.
RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA
VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO
DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA, DA IERI SERA, LA CIRCOLAZIONE
NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN
ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma