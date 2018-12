Traffico Roma del 30-12-2018 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 9:20

POCHE LE NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE

SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA

VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO

ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.

A MEZZOGIORNO CONSUETO APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS

DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI

NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SOPRATTUTTO

SUL LUNGOTEVERE.

FERVONO I PREPARATIVI PER L’IMMINENTE NOTTE DI CAPODANNO: GIÀ DA QUESTA

MATTINA SONO SCATTATE LE PRIME MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO,

IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO

DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA, DA IERI SERA, LA CIRCOLAZIONE

NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN

ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.

