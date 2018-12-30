Traffico Roma del 30-12-2018 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
TRAFFICO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE, ANCHE SUL GRA E SUL TRATTO
URBANO DELLA ROMA-L’AQUILA NON SONO SEGNALATI IMPEDIMENTI PARTICOLARI.
RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA
VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.
A MEZZOGIORNO CONSUETO APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS
DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI
NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SOPRATTUTTO
SUL LUNGOTEVERE.
FERVONO I PREPARATIVI PER L’IMMINENTE NOTTE DI CAPODANNO: GIÀ DA QUESTA
MATTINA SONO SCATTATE LE PRIME MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO,
IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO
DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA, DA IERI SERA, LA CIRCOLAZIONE
NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN
ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma