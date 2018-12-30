Traffico Roma del 30-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DOVUTO PER LO PIÙ A
GLI SPOSTAMENTI PER LE GITE FUORI PORTA.
IN PARTICOLARE SUL GRA, NEL QUADRANTE NORD, CI SONO CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD; ANALOGA
SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE IN COMPLANARE DA
SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD.
TRA POCO, A MEZZOGIORNO, APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS
DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI
NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SOPRATTUTTO
SUL LUNGOTEVERE.
FERVONO I PREPARATIVI PER L’IMMINENTE NOTTE DI CAPODANNO: GIÀ DA QUESTA
MATTINA SONO SCATTATE LE PRIME MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO,
IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RIATTIVATA COMPLETAMENTE LA
FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, IN PRECEDENZA SOSPESA NELLA TRATTA PONTE
CASILINO-TERMINI: LA SITUAZIONE È, QUINDI, TORNATA ALLA NORMALITÀ.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma