Traffico Roma del 30-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 12:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DOVUTO
PER LO PIÙ AGLI SPOSTAMENTI PER LE GITE FUORI PORTA.
SUL GRA, NEL QUADRANTE NORD, SUL TRATTO INIZIALE DELL’AUTOSTRADA ROMA
FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE. SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
DA FIANO ROMANO SINO ALL’USCITA DI ORTE.
IN PIAZZA SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA
CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SOPRATTUTTO SUL LUNGOTEVERE.
SONO COMINCIATI I PREPARATIVI PER L’IMMINENTE NOTTE DI CAPODANNO: GIÀ DA
QUESTA MATTINA SONO SCATTATE LE PRIME MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NEL CENTRO
STORICO, IN PARTICOLARE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma