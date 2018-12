Traffico Roma del 30-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA DECISAMENTE

TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 ROMA FIRENZE, ABBIAMO RALLENTAMENTI

CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA ROMA NORD FIANO ROMANO E IL CASELLO DI

ORTE. CODE ED ATTESE PROPRIO ALL’USCITA DI ORTE.

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO

20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’ EURO 1,

AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.

IN CORSO I PREPARATIVI IN CITTÀ PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO: GIÀ A DA

IERI SERA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E SOSTA SUL LUNGOTEVERE

AVENTINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA

METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30

DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE

ALLE 21 DELL’ULTIMO DELL’ANNO.

