Traffico Roma del 30-12-2018 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA DECISAMENTE
TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 ROMA FIRENZE, ABBIAMO RALLENTAMENTI
CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA ROMA NORD FIANO ROMANO E IL CASELLO DI
ORTE. CODE ED ATTESE PROPRIO ALL’USCITA DI ORTE.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO
20:30 CIRCOLAZIONE VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’ EURO 1,
AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALL’EURO 2.
IN CORSO I PREPARATIVI IN CITTÀ PER LA NOTTE DI SAN SILVESTRO: GIÀ A DA
IERI SERA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO E SOSTA SUL LUNGOTEVERE
AVENTINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LE TRE LINEE DELLA
METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO ALLE 3.30
DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO, MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE TERMINERA LE CORSE
ALLE 21 DELL’ULTIMO DELL’ANNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma