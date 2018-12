Traffico Roma del 30-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 STEFANO BAIOCCHI

NON CI SONO NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA

CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA

TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 ROMA FIRENZE, ABBIAMO ANCORA

RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA PONZANO ROMANO-SORATTE E

L’USCITA DI ORTE.

RICORDIAMO CHE PGGI È IN VIGORE IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE: FINO 20:30 STOP A CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI FINO ALLA CATEGORIA EURO 1, E AD AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL

FINO ALLA CATEGORIA EURO 2.

RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE

LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO

ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO, MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE

CORSE ALLE 21.00 DI SAN SILVESTRO.

