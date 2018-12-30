Traffico Roma del 30-12-2018 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON CI SONO NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA
CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. RESTA
TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA A1 ROMA FIRENZE, ABBIAMO ANCORA
RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER DIVERSI KM TRA PONZANO ROMANO-SORATTE E
L’USCITA DI ORTE.
RICORDIAMO CHE PGGI È IN VIGORE IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE: FINO 20:30 STOP A CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI FINO ALLA CATEGORIA EURO 1, E AD AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL
FINO ALLA CATEGORIA EURO 2.
RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE
LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO
ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO, MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE
CORSE ALLE 21.00 DI SAN SILVESTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma