Traffico Roma del 30-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 IVAN VALENTE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO REGOLARE E SENZA IMPEDIMENTI DI RILIEVO SULLE STRADE DELLA

CAPITALE

NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CONSOLARI

RESTA AL MOMENTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA ROMA FIRENZE CODE A

TRATTI TRA LE USCITE DI PONZANO ROMANO-SORATTE E ORTE

OGGI 30 DICEMBRE BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA

COSIDDETTA FASCIA VERDE: FINO 20:30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO

ALLA CATEGORIA EURO 1, E AD AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALLA

CATEGORIA EURO 2.

RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE

LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO

ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO,

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI SAN

SILVESTRO.

