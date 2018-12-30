Traffico Roma del 30-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO REGOLARE E SENZA IMPEDIMENTI DI RILIEVO SULLE STRADE DELLA
CAPITALE
NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE VIE CONSOLARI
RESTA AL MOMENTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA NORD DELLA ROMA FIRENZE CODE A
TRATTI TRA LE USCITE DI PONZANO ROMANO-SORATTE E ORTE
OGGI 30 DICEMBRE BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA
COSIDDETTA FASCIA VERDE: FINO 20:30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO
ALLA CATEGORIA EURO 1, E AD AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL FINO ALLA
CATEGORIA EURO 2.
RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE
LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO
ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO,
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI SAN
SILVESTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma