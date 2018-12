Traffico Roma del 30-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 IVAN VALENTE

RALLENTAMENTI, PER TRAFFICO INTENSO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE

ROMA

VERSO LA TANGENZIALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A

PARTIRE DA PORTONACCIO

INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA DI VIA DEI COLLI PORTUENSI POSSIBILI

RALLENTAMENTI

SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO DIREZIONE EUR

TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELLOCITA ROMA FIRENZE I TRENI IN

VIAGGIO REGISTRANO 30 MINUTI DI RITARDO A CAUSA DELLA PRESENZA DI PERSONE

NON AUTORIZZATE TRA ROVEZZANO E FIRENZE CAMPO MARTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma