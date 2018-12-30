Traffico Roma del 30-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI, PER TRAFFICO INTENSO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE
ROMA
VERSO LA TANGENZIALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE A
PARTIRE DA PORTONACCIO
INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA DI VIA DEI COLLI PORTUENSI POSSIBILI
RALLENTAMENTI
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO DIREZIONE EUR
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELLOCITA ROMA FIRENZE I TRENI IN
VIAGGIO REGISTRANO 30 MINUTI DI RITARDO A CAUSA DELLA PRESENZA DI PERSONE
NON AUTORIZZATE TRA ROVEZZANO E FIRENZE CAMPO MARTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma