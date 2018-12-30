Traffico Roma del 30-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE
PER UN INCIDENTE AVVENUTO INLARGO LA LOGGIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN
VIA PORTUENSE DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 701 DIRETTA A SABBADINO
AL RIONE PRATI RALLENTAMENTI IN VIA COLA DI RIENZO E IN VIA CRESCENZIO
IN ZONA TESTACCIO TRAFFICO INTENSO IN VIA MARMORATA VERSO PIAZZA DI PORTA
SAN PAOLO
CODE A TRATTI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA DEL FORTE BOCCEA E VIA AURELIA
DIREZIONE PIAZZA IRNERIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma