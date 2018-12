Traffico Roma del 30-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 IVAN VALENTE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

ANULARE

PER UN INCIDENTE AVVENUTO INLARGO LA LOGGIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN

VIA PORTUENSE DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 701 DIRETTA A SABBADINO

AL RIONE PRATI RALLENTAMENTI IN VIA COLA DI RIENZO E IN VIA CRESCENZIO

IN ZONA TESTACCIO TRAFFICO INTENSO IN VIA MARMORATA VERSO PIAZZA DI PORTA

SAN PAOLO

CODE A TRATTI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA DEL FORTE BOCCEA E VIA AURELIA

DIREZIONE PIAZZA IRNERIO

