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Traffico Roma del 30-12-2018 ore 17:30

di - 30 dicembre 2018 - 17:30

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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA A ROMA, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DELL’AUTOSTRADA MILANO NAPOLI, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE
PER UN INCIDENTE AVVENUTO INLARGO LA LOGGIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN
VIA PORTUENSE DEVIATA ANCHE  LA LINEA BUS 701 DIRETTA A SABBADINO
AL RIONE PRATI RALLENTAMENTI IN VIA COLA DI RIENZO E IN VIA CRESCENZIO
IN ZONA TESTACCIO TRAFFICO INTENSO IN VIA MARMORATA VERSO PIAZZA DI PORTA
SAN PAOLO
CODE A TRATTI IN VIA DI BOCCEA TRA VIA DEL FORTE BOCCEA E VIA AURELIA
DIREZIONE PIAZZA IRNERIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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