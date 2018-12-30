Traffico Roma del 30-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE SUD DELL’AUTOSTRADA
MILANO NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
EST
RALLENTAMENTI IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA SI TRATTA DI
INCIDENTE
IN CENTRO TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL LUNGOTEVERE CODE DA PONTE GARIBALDI A
PONTE CAVOUR DIREZIONE PONTE FLAMINIO
IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA
CAVOUR E IN VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E VIA TACITO
A TESTACCIO CODE IN VIA MARMOORATA DA LUNGOTEVERE TESTACCIO A VIA GALVANI
DIREZIONE PIAZZA DI PORTA SAN PAOLO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma