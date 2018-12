Traffico Roma del 30-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 IVAN VALENTE

TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE SUD DELL’AUTOSTRADA

MILANO NAPOLI CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

EST

RALLENTAMENTI IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA SI TRATTA DI

INCIDENTE

IN CENTRO TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL LUNGOTEVERE CODE DA PONTE GARIBALDI A

PONTE CAVOUR DIREZIONE PONTE FLAMINIO

IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA

CAVOUR E IN VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E VIA TACITO

A TESTACCIO CODE IN VIA MARMOORATA DA LUNGOTEVERE TESTACCIO A VIA GALVANI

DIREZIONE PIAZZA DI PORTA SAN PAOLO

