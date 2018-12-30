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Traffico Roma del 30-12-2018 ore 19:30

di - 30 dicembre 2018 - 19:30

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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 IVAN VALENTE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI IN VIALE DEI COLLI PORTUENSI DA LARGO CLAUDIO FERMI A VIA
ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI VIA PORTUENSE
SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE SISTO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE
FLAMINIO
IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO, TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA
CAVOUR, E IN VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E VIA TACITO
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LLE CONSOLARI
RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE
LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO
ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.
STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA
CIVITACASTELLANA VITERBO,
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI SAN
SILVESTRO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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