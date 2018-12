Traffico Roma del 30-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 IVAN VALENTE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI IN VIALE DEI COLLI PORTUENSI DA LARGO CLAUDIO FERMI A VIA

ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DI VIA PORTUENSE

SUL LUNGOTEVERE SI RALLENTA DA PONTE SISTO A PONTE CAVOUR VERSO PONTE

FLAMINIO

IN PRATI, RALLENTAMENTI IN VIA CRESCENZIO, TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA

CAVOUR, E IN VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA RISORGIMENTO E VIA TACITO

REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LLE CONSOLARI

RICORDIAMO CHE IN PREVISIONE DEI FESTEGGIAMENTI LEGATI AL CAPODANNO LE TRE

LINEE DELLA METROPOLITANA RIMARANNO APERTE DALLE 5.30 DEL 31 DICEMBRE FINO

ALLE 3.30 DEL MATTINO DEL 1 DI GENNAIO.

STESSO ORARIO PER LA FERROVIA ROMA-LIDO E PER LA TRATTA URBANA DELLA ROMA

CIVITACASTELLANA VITERBO,

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE CESSERÀ LE CORSE ALLE 21.00 DI SAN

SILVESTRO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma