Traffico Roma del 30-12-2019 ore 08:00
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TRAFFICO SCORREVOLE O AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA, CIRCOLAZIONE
REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. E SULLA TANGENZIALE .
ED E’ IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE
10.30 ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO.
CAPOLINEA A PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN
BAVASTRO PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI
DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.
LAVORI IN VIA DELIA ALL’ALTEZZA DI LARGO CORELLI. DEVIATI I BUS DELLE
LINEE 447 3 543.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma