Traffico Roma del 30-12-2019 ore 10:00
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’INCROCIO CON PIAZZA
DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO DIREZIONE CENTRO. 2 INCIDENTI CAUSATI DAL
GHIACCIO UNO IN VIA DELLA FALCOGNANA ALL’ALTEZZA DI VIA PADULI IL SECONDO
IN PIAZZA ERASMO PIAGGIO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANNIBALE CALZONI.
IN SERVIZIO ANCHE OGGI LA NAVETTA SHOPPING CHE CONSENTIRÀ, DALLE 10.30
ALLE 20, IL RAGGIUNGIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI DEL CENTRO. CAPOLINEA A
PORTA PINCIANA, LA PARTENZA OGNI 16 MINUTI.
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN
BAVASTRO PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI
DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO DA OGGI A LA STAZIOEN CORNELIA RIMARRA’
CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVATA UNA LINEA DI BUS
NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE VICINE
STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma