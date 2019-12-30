Traffico Roma del 30-12-2019 ore 11:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA LO
SVINCOLO DELLA SALARIA E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE.
. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO. ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA
TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO AMORE DIREZIONE CENTRO. .
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN
BAVASTRO PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI
DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO DA OGGI A LA STAZIONE CORNELIA
RIMARRA’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVATA UNA LINEA
DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE
VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma