Traffico Roma del 30-12-2019 ore 12:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA LO

SVINCOLO DELLA SALARIA E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE.

. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E

VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO. ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA

TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO AMORE DIREZIONE CENTRO. .

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN

BAVASTRO PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI

DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.

TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO DA OGGI A LA STAZIONE CORNELIA

RIMARRA’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVATA UNA LINEA

DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE

VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma