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Traffico Roma del 30-12-2019 ore 12:30

di - 30 Dicembre 2019 - 12:30

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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA LO
SVINCOLO DELLA SALARIA  E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE.
. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO  SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.  ALTRI RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA
TRA VIA MARRANA DI SANTA FRESCA E IL DIVINO  AMORE DIREZIONE CENTRO. .
  POSSIBILI DISAGI  AL TRAFFICO DALLE 12.00 ALLE 15,00 IN VIA CAPITAN
BAVASTRO  PER UNA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEI PRESSI
DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.
TRASPORTO PUBBLICO   SULLA METRO DA OGGI A  LA STAZIONE CORNELIA
RIMARRA’  CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI SARA’ ATTIVATA UNA LINEA
DI BUS NAVETTA  DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE CORNELIA ALLE
VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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