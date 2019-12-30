Traffico Roma del 30-12-2019 ore 14:30
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LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA FIANO E IL
BIVIO PER L’AUTOSOLE E A SEGUIRE SULL’AUTOSOLE IN DIREZIONE DI FIRENZE
FINO A PONZANO ROMANO SORATTE
SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ARDEATINA E TUSCOLANA
CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLE MILIZIE ALL’INCROCIO CON VIA LEONE IV,
ALTRE CODE IN VIA DI ACILIA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO ASSEMANI NELLE DUE
DIREZIONI , ANCHE QUI PER INCIDENTE
FINO ALLE 15,00 POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA CAPITAN BAVASTRO
E STRADE LIMITROFE PER UNA MANIFESTAZIONE IN SVOLGIMENTO NEI PRESSI
DELL’ASSESSORATO POLITICHE DELLA SCUOLA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE
CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA
UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE
CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma