Traffico Roma del 30-12-2019 ore 17:00
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LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
TRA LAURENTINA E ROMANINA, ALTRE CODE MA PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CON
CODE DALLA TANGENZIALE IN USCITA DA ROMA
CODE PER ALTRO INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO
D’ITALIA A PIAZZALE FLAMINIO
ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE,
CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE
CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA
UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE
CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma