Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18:00
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CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA E
ROMANINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E
SALARIA
SULLA TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA DIREZIONE
SAN GIOVANNI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE
CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA
UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE
CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MASSIMO VESCHI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma