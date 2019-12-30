Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18:30
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NON C’E’ MOLTO TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE
SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ROMANINA, ALTRE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24
ED ANCORA TRA LA ROMANINA E L’APPIA
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA
DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE
CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA
UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE
CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma