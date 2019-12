Traffico Roma del 30-12-2019 ore 18:30

NON C’E’ MOLTO TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE

TUTTAVIA SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE

SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ROMANINA, ALTRE CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA NOMENTANA E IL BIVIO A24

ED ANCORA TRA LA ROMANINA E L’APPIA

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TOR DI QUINTO E SALARIA

DIREZIONE SAN GIOVANNI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE

CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA

UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE

CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma