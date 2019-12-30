Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19:30
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NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN
TANGENZIALE ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE
CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA
UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE
CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
E DOMANI TRA LE 13 E LE 16, IN CENTRO, SI SVOLGERÀ LA NONA EDIZIONE DELLA
GARA PODISTICA “WE RUN ROME”. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO DI 10
KM, L’ALTRO AMATORIALE DI 5 KM A CUI PARTECIPERANNO COMPLESSIVAMENTE CIRCA
10 MILA ATLETI. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI
CARACALLA. LE PRIME CHIUSURE AL TRAFFICO SCATTERANNO IN VIA DEI CERCHI
QUESTA NOTTE TRENTA MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE . PER QUEL CHE RIGUARDA IL
TRASPORTO PUBBLICO, SONO PREVISTE MODIFICHE PER 39 LINEE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma