Traffico Roma del 30-12-2019 ore 19:30

NORMALIZZATO IL TRAFFICO SULL’INTERO ANELLO DEL RACORDO ANULARE , ANCHE IN

TANGENZIALE ORA SI TRANSITA DI NUOVO REGOLARMENTE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO , RICORDIAMO CHE SULLA METRO LA STAZIONE

CORNELIA DA OGGI E’ CHIUSA PER LAVORI . PER RIDURRE I DISAGI E’ ATTIVATA

UNA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MA13 CHE COLLEGHERA’ LA STAZIONE

CORNELIA ALLE VICINE STAZIONI ATTIVE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

E DOMANI TRA LE 13 E LE 16, IN CENTRO, SI SVOLGERÀ LA NONA EDIZIONE DELLA

GARA PODISTICA “WE RUN ROME”. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO DI 10

KM, L’ALTRO AMATORIALE DI 5 KM A CUI PARTECIPERANNO COMPLESSIVAMENTE CIRCA

10 MILA ATLETI. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI

CARACALLA. LE PRIME CHIUSURE AL TRAFFICO SCATTERANNO IN VIA DEI CERCHI

QUESTA NOTTE TRENTA MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE . PER QUEL CHE RIGUARDA IL

TRASPORTO PUBBLICO, SONO PREVISTE MODIFICHE PER 39 LINEE

