Traffico Roma del 31-01-2020 ore 07:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO
ANULARE DALLA CASILINA ALLA LAURENTINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE,
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, VERSO LA TANGENZIALE EST, DAL GRA A
PORTONACCIO.
TRAFFICATE VERSO IL CENTRO VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA, IN PARTICOLARE
TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
STASERA AL PALAEUR RICORDIAMO IL CONCERTO DI RENATO ZERO ALLE 21:00.
L’APERTURA PER IL PUBBLICO È FISSATA ALLE 19:00. PIÙ TRAFFICO PREVISTO
PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma