Traffico Roma del 31-01-2020 ore 08:00
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTATA, IN
CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA DI
TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.
E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMEN TI SONO MAGGIORMENTE
CONCENTRATI TRA IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN
GIOVANNI.
CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA, TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL
CENTRO, MENTRE SU VIA SALARIA, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTÀ, TRAFFICATO
IL TRATTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
AUMENTA IL TRAFFICO PER ENTRARE A ROMA SU AURELIA, CASSIA E PONTINA.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE
PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA
NICOLA LOMBARDI. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma