Traffico Roma del 31-01-2020 ore 08:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO

ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA

ARDEATINA.

RALLENTATO PER ENTRARE IN CITTÀ, IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24,

DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.



E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE

CONCENTRATI TRA IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN

GIOVANNI.

A PARTIRE DAL GRA, VERSO IL CENTRO DI ROMA, SI RALLENTA SU AURELIA, CASSIA,

FLAMINIA NUOVA E PONTINA. TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA SALARIA, TRA VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE

PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA

NICOLA LOMBARDI. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI

CANDIDATI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma