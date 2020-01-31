Traffico Roma del 31-01-2020 ore 08:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO
ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA
ARDEATINA.
RALLENTATO PER ENTRARE IN CITTÀ, IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24,
DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO.
E ANCORA SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE
CONCENTRATI TRA IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN
GIOVANNI.
A PARTIRE DAL GRA, VERSO IL CENTRO DI ROMA, SI RALLENTA SU AURELIA, CASSIA,
FLAMINIA NUOVA E PONTINA. TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA SALARIA, TRA VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE
PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA
NICOLA LOMBARDI. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma