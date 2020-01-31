Traffico Roma del 31-01-2020 ore 09:00
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SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE PROVE DI UN CONCORSO
PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. NON SI
ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI. IL TERMINE
DELLE PROVE È PREVISTO PER LE 18:00.
ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE
DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,
SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.
AL PIGNETO CONTINUANO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE
METRO. RICORDIAMO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST, TRATTO ADIACENTE LA
FERMATA DELLA METROPOLITANA, IL SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA PRENESTINA A
VIA CASILINA. PRUDENZA INOLTRE PER LA PARZIALE CHISURA DELLA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA OVEST E ALLE MODIFICHE DEI PERCORSI DI DIVERSE
LINEE DELLA ZONA.
AL QUARTIERE EUR, STASERA AL PALAZZO DELLO SPORT C’È IL CONCERTO DI RENATO
ZERO ALLE 21:00. L’APERTURA PER IL PUBBLICO È FISSATA ALLE 19:00. PIÙ
TRAFFICO PREVISTO PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma