Traffico Roma del 31-01-2020 ore 09:00

SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE PROVE DI UN CONCORSO

PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. NON SI

ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI. IL TERMINE

DELLE PROVE È PREVISTO PER LE 18:00.

ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE

DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,

SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.

AL PIGNETO CONTINUANO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE

METRO. RICORDIAMO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST, TRATTO ADIACENTE LA

FERMATA DELLA METROPOLITANA, IL SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA PRENESTINA A

VIA CASILINA. PRUDENZA INOLTRE PER LA PARZIALE CHISURA DELLA

CIRCONVALLAZIONE CASILINA OVEST E ALLE MODIFICHE DEI PERCORSI DI DIVERSE

LINEE DELLA ZONA.

AL QUARTIERE EUR, STASERA AL PALAZZO DELLO SPORT C’È IL CONCERTO DI RENATO

ZERO ALLE 21:00. L’APERTURA PER IL PUBBLICO È FISSATA ALLE 19:00. PIÙ

TRAFFICO PREVISTO PRIMA E DOPO LO SPETTACOLO.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma