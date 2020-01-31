Traffico Roma del 31-01-2020 ore 09:30
Più informazioni su
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO SENZA PARTICOLARI DISAGI, TRA
PONTINA E TUSCOLANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE PER ENTRARE A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24,
DOVE SI RALLENTA DA VIA FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE EST, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA
UN VEICOLO IN AVARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO.
IN ZONA TOR DI NONA, PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE LUNGO CORSO
VITTORIO EMANUELE II, ALTEZZA PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA.
A PARTIRE DAL GRA, VERSO IL CENTRO DI ROMA, TRAFFICO INTENSO, MA IN
MIGLIORAMENTO, SU CASSIA, FLAMINIA NUOVA E PONTINA. ANCORA RALLANTATA LA
CIRCOLAZIONE SU VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE E SU
VIA APPIA, DA VIA DI FIORANELLO A VIA DELLE CAPANNELLE.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 È PREVISTO L’INIZIO DELLE
PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA
NICOLA LOMBARDI. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI
CANDIDATI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma