Traffico Roma del 31-01-2020 ore 10:00

TORNATO REGOLARE E SCORREVOLE IL TRAFFICO SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO

ANULARE.

MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE SI

RALLENTA UNICAMENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PORTONACCIO, VERSO LA

TANGENZIALE EST.

ANCORA POSSIBILI DISAGI PER UN VEICOLO IN AVARIA, SULLA TANGENZIALE EST, IN

PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

IN ZONA MONTE SACRO, PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA

NOMENTANA, TRA VIA CARLO LORENZINI E VIA ARTURO GRAF, IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

CONTINUA A DIMINUIRE IL TRAFFICO, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ, SU VIA

CASSIA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.

ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE

DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,

SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma