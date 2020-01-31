Traffico Roma del 31-01-2020 ore 10:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TORNATO REGOLARE E SCORREVOLE IL TRAFFICO SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO
ANULARE.
MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DOVE SI
RALLENTA UNICAMENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PORTONACCIO, VERSO LA
TANGENZIALE EST.
ANCORA POSSIBILI DISAGI PER UN VEICOLO IN AVARIA, SULLA TANGENZIALE EST, IN
PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.
IN ZONA MONTE SACRO, PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA
NOMENTANA, TRA VIA CARLO LORENZINI E VIA ARTURO GRAF, IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
CONTINUA A DIMINUIRE IL TRAFFICO, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ, SU VIA
CASSIA, VIA FLAMINIA NUOVA E VIA SALARIA.
ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE
DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,
SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma