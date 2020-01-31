Traffico Roma del 31-01-2020 ore 11:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E
SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
IN ZONA GIARDINETTI-TOR VERGATA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI
VIA CASILINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
SILICELLA
AD OSTIA, CONTINUA A ESSERE CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI VIA FEDERICO
PAOLINI, TRA VIA ALESSANDRO PIOLA CASELLI E VIA CAPO PASSERO.
TORNA ALLA NORMALITÀ LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA FORMIA-ROMA,
DOPO I RALLENTAMENTI PER UN GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI PRIVERNO
FOSSANOVA E SEZZE ROMANO.
ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE
DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,
SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma