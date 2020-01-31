Traffico Roma del 31-01-2020 ore 14:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
PRUDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER I
RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE, TRA PONTINA E ARDEATINA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SULL’INTERO TRATTO
DELLA TANGENZIALE EST.
A TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA FRANCESCO MERLINI, ALTEZZA
VIA SANTA MARIA DA CASCIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CAMILLUCCIA, DA VIA TRIONFALE A VIA STRESA,
IN DIREZIONE CASSIA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA, TRA
VIA LICIO GIORGIERI E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.
ANCORA SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 SONO INZIATE LE PROVE PER UN CONCORSO,
PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. IL
TERMINE DELL’ESAME È PREVISTO PER LE 18:00. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO
PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CHIUSO PER LAVORI NOTTURNI A PARTIRE DALLE
22:00, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN DIREZIONE ROMA
CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA.
ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE
DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,
SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma