Traffico Roma del 31-01-2020 ore 14:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

PRUDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER I

RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE, TRA PONTINA E ARDEATINA.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SULL’INTERO TRATTO

DELLA TANGENZIALE EST.

A TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA FRANCESCO MERLINI, ALTEZZA

VIA SANTA MARIA DA CASCIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CAMILLUCCIA, DA VIA TRIONFALE A VIA STRESA,

IN DIREZIONE CASSIA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA, TRA

VIA LICIO GIORGIERI E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.

ANCORA SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 SONO INZIATE LE PROVE PER UN CONCORSO,

PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. IL

TERMINE DELL’ESAME È PREVISTO PER LE 18:00. NON SI ESCLUDE MAGGIOR TRAFFICO

PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CHIUSO PER LAVORI NOTTURNI A PARTIRE DALLE

22:00, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN DIREZIONE ROMA

CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA.

ULTIMA NOTTE DI LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LA MANUTENZIONE

DELLA GALLERIA CASSIA. DALLE 21:30, E FINO ALLE 6:00 DI DOMANI MATTINA,

SABATO 1° FEBBRAIO, CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma