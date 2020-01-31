Traffico Roma del 31-01-2020 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 ORE 15:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CHIUSA TEMPORANEMANET PER UN INCIDENTE VIA SISTINA, TRA VIA FRANCESCO
CRISPI E PIAZZA BARBERINI.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
LANCIANO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA.Tangenziale Est (Rm)
traffico rallentato
fra Uscita Via Tiburtina-Portonaccio e Uscita A24
in direzione San Giovanni
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CHIUSO PER LAVORI NOTTURNI A PARTIRE DALLE
22:00, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN DIREZIONE ROMA
CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma