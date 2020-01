Traffico Roma del 31-01-2020 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 ORE 15:20 SS

CHIUSA TEMPORANEMANET PER UN INCIDENTE VIA SISTINA, TRA VIA FRANCESCO

CRISPI E PIAZZA BARBERINI.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA

LANCIANO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA

IN CARREGGIATA ESTERNA.Tangenziale Est (Rm)

traffico rallentato

fra Uscita Via Tiburtina-Portonaccio e Uscita A24

in direzione San Giovanni

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CHIUSO PER LAVORI NOTTURNI A PARTIRE DALLE

22:00, LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN DIREZIONE ROMA

CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA.

