Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17:00
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TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SYUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS
E SLARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE
DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USICTA TUSCOLANA.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO
ALL’USICTA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA.
A PRIMAVALLE INCIDENTE E DISAGI IN VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI,
RIPERCUSISONI E CODE IN VIA GIUSEPPE GUICCIARDI.
CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E LA
GIUSTINIANA E DA CORSO FRANCIA SINO A LABARO.
INCOLONNAMENTI IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA IN DIREZIONE CENTRO, VIA
DRUSO, VIA CILICIA E IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA NUOVA TRA PIAZZA RE DI
ROMA E LARGO DEI COLLI ALBANI.
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AUTORE: BAIOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma