Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18:00

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO DATA L’ORA SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO IN PARTICOLARE

SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E LA

GIUSTINIANA E DA CORSO FRANCIA SINO A LABARO.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE

USCITE CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

ALL’USCITA LA RUSTICA.

NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE

DAL L’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI

CASILINA.

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO

ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO SVINCOLO

PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.

A PRIMAVALLE INCIDENTE E DISAGI IN VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI,

RIPERCUSISONI E CODE IN VIA GIUSEPPE GUICCIARDI.

ALTRO INCIDENTE – CON DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE – A MONTESACRO DOVE

ABBIAMO CODE SULLA NOMENTANA. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA

GIACOMO ANTONIO CORTUSO.

INCOLONNAMENTI IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA IN DIREZIONE CENTRO, VIA

DRUSO, VIA CILICIA E IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA NUOVA TRA PIAZZA RE DI

ROMA E LARGO DEI COLLI ALBANI.

CODE IN VIA DI TOR CARBONE, SULL’ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL

RACCORDO E IN VIA APPIA PIGNATELLI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: BAIOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma