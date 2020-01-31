Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18:00
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO DATA L’ORA SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO IN PARTICOLARE
SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E LA
GIUSTINIANA E DA CORSO FRANCIA SINO A LABARO.
SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE
USCITE CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
ALL’USCITA LA RUSTICA.
NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE
DAL L’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI
CASILINA.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO
ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO SVINCOLO
PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
A PRIMAVALLE INCIDENTE E DISAGI IN VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI,
RIPERCUSISONI E CODE IN VIA GIUSEPPE GUICCIARDI.
ALTRO INCIDENTE – CON DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE – A MONTESACRO DOVE
ABBIAMO CODE SULLA NOMENTANA. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA
GIACOMO ANTONIO CORTUSO.
INCOLONNAMENTI IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA IN DIREZIONE CENTRO, VIA
DRUSO, VIA CILICIA E IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA NUOVA TRA PIAZZA RE DI
ROMA E LARGO DEI COLLI ALBANI.
CODE IN VIA DI TOR CARBONE, SULL’ARDEATINA DA FONTE MERAVIGLIOSA AL
RACCORDO E IN VIA APPIA PIGNATELLI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma