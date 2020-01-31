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Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18:30

di - 31 Gennaio 2020 - 18:30

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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO  SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO 
PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERN,IN
CARREGGIATA INTERNA  SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A
SETTEBAGNI. MOLTO TRAFFICO IN CITTA’.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO
ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO SVINCOLO
PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
INCOLONNAMENTI  SUL LUNGOTEVERE DAL PONTE PALATINO A PONTE GARIBALDI
DIREZIONE  PONTE FLAMINIO. RALLENTAMENTI IN VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA
VIALE DI VALLE AURELIA E PIAZZA IRNERIO DIREZIONE VIA AURELIA.
CODE IN VIA VIA APPIA PIGNATELLI. DAL VICOLO DELLA BASILICA FINO A VIA 
DELL’ALMONE DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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