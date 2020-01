Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19:00

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO

PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERN,IN

CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A

SETTEBAGNI. MOLTO TRAFFICO IN CITTA’.

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO

ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO SVINCOLO

PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.

INCOLONNAMENTI SUL LUNGOTEVERE DAL PONTE PALATINO A PONTE GARIBALDI

DIREZIONE PONTE FLAMINIO. RALLENTAMENTI IN VIA BALDO DEGLI UBALDI TRA

VIALE DI VALLE AURELIA E PIAZZA IRNERIO DIREZIONE VIA AURELIA.

CODE IN VIA VIA APPIA PIGNATELLI. DAL VICOLO DELLA BASILICA FINO A VIA

DELL’ALMONE DIREZIONE VIA APPIA NUOVA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma