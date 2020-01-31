Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19:30
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO
PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA ,IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A
SETTEBAGNI. IN CITTA’. 2 INCIDENTI UNO RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA
NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI, IL SECONDO PROVOCA
RALLENTAMENTI IN VIA FRANCESCO SAPORI ALL’ALTEZZA DI VIA IGNAZIO SILONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO RODOLFO LANCIANI
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO
SVINCOLO PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
INFINE SULLA STATALE 148 PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI MOSTACCIANO IN USCITA DA
ROMA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma