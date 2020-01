Traffico Roma del 31-01-2020 ore 20:00

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DELL’OCEANO INDIANO IN

PROSSIMITA’ DI VIA PRAGA, UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI

IN VIA FRANCESCO SAPORI ALL’ALTEZZA DI VIA IGNAZIO SILONE.

IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL

BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO

SVINCOLO PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.

SULLA STATALE 148 PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI

IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI MOSTACCIANO IN USCITA DA ROMA.

LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DALLE 22:00,

RIMARRA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN

DIREZIONE ROMA CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA..

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma