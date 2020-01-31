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Traffico Roma del 31-01-2020 ore 20:00

di - 31 Gennaio 2020 - 20:00

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UN INCIDENTE  RALLENTA IL TRAFFICO  IN VIA DELL’OCEANO INDIANO  IN
PROSSIMITA’ DI VIA PRAGA,   UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI 
IN VIA FRANCESCO SAPORI ALL’ALTEZZA DI VIA IGNAZIO SILONE.
IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA   AL
BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO
SVINCOLO PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE.
SULLA STATALE 148 PONTINA  A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI 
IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI MOSTACCIANO IN USCITA DA ROMA.
LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,  A PARTIRE DALLE 22:00,
RIMARRA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE, IN ENTRATA IN
DIREZIONE ROMA CENTRO. RIAPERTURA ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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