Traffico Roma del 31-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA,

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE.

ANCHE SULLE ALTRE AUTOSTRADE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI.

MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI

CARACALLA, NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. LA

MANIFESTAZIONE PREVEDE UNA GARA COMPETITIVA DI 10 KM ED UNA NON COMPETITIVA

DI 5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO . LA PARTENZA

ALLE ORE 09.30 DA VIALE TERME DI CARACALLA CON ARRIVO PRESSO LO STADIO

NANDO MARTELLINI.

CONTO ALLA ROVESCIA ALL’EUR PER IL CAMPIONATO DI FORMULA E IN PROGRAMMA IL

12 E 13 APRILE. CHIUSE VIA STENDHAL E VIALE DELLA PITTURA. MODIFICHE ALLA

CIRCOLAZIONE IN VIALE DELLA LETTERATURA . DEVIATE LE LINEE BUS 703 E 707 ,

LE DEVIAZIONI CAMBIERANNO POI NELLE FASE SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E

SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE SINO AL 19 APRILE.

NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN GIOVANNI

INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI . DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma