Traffico Roma del 31-03-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MASSAROSA.
CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI .
PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA
MATTINA, PER LA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA
COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI 5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL
CENTRO STORICO . LA PARTENZA ALLE ORE 09.30 DA VIALE TERME DI CARACALLA CON
ARRIVO PRESSO LO STADIO NANDO MARTELLINI.
OGGI ALLE ORE 15 IN CAMPO ALLO STADIO OLIMPICO ROMA NAPOLI, MATCH PER LA
29 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI . DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma