Traffico Roma del 31-03-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 10:20 MAX MAR

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN CITTA’.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA

MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI

5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO PRESSO

LO STADIO NANDO MARTELLINI.

FORMULA E L’EUR SI PREPARA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ E-PRIX IN PROGRAMMA

IL 13 APRILE PROSSIMO.CHIUSE VIA STENDHAL E VIALE DELLA PITTURA FINO ALLE

ORE 20.30.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE INVECE IN VIALE DELLA LETTERATURA . DEVIATE LE

LINEE BUS 703 E 707 , LE DEVIAZIONI CAMBIERANNO POI NELLE FASE SUCCESSIVE

DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE SINO AL 19 APRILE.

NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN GIOVANNI

INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

E QUESTA SERA ALLE 21 SUL PALCOSCENICO DELL’ATLANTICO LIVE LA BAND ROMANA

DEI MANESKIN TORNA AD ESIBIRSI PER IL LORO NUOVO TOUR. POSSIBILI DISAGI IN

ZONA.

