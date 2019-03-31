Traffico Roma del 31-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 10:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN CITTA’.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA
MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI
5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO PRESSO
LO STADIO NANDO MARTELLINI.
FORMULA E L’EUR SI PREPARA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ E-PRIX IN PROGRAMMA
IL 13 APRILE PROSSIMO.CHIUSE VIA STENDHAL E VIALE DELLA PITTURA FINO ALLE
ORE 20.30.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE INVECE IN VIALE DELLA LETTERATURA . DEVIATE LE
LINEE BUS 703 E 707 , LE DEVIAZIONI CAMBIERANNO POI NELLE FASE SUCCESSIVE
DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE SINO AL 19 APRILE.
NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN GIOVANNI
INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
E QUESTA SERA ALLE 21 SUL PALCOSCENICO DELL’ATLANTICO LIVE LA BAND ROMANA
DEI MANESKIN TORNA AD ESIBIRSI PER IL LORO NUOVO TOUR. POSSIBILI DISAGI IN
ZONA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma