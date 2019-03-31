Traffico Roma del 31-03-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE.
CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO
DELLA LINEA TELEFONICA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI.
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA
MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI
5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO PRESSO
LO STADIO NANDO MARTELLINI.
FORMULA E L’EUR SI PREPARA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ E-PRIX IN PROGRAMMA
IL 13 APRILE PROSSIMO.CHIUSE VIA STENDHAL E VIALE DELLA PITTURA FINO ALLE
ORE 20.30.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE INVECE IN VIALE DELLA LETTERATURA . DEVIATE LE
LINEE BUS 703 E 707 , LE DEVIAZIONI CAMBIERANNO POI NELLE FASE SUCCESSIVE
DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE SINO AL 19 APRILE.
NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN GIOVANNI
INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma