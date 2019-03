Traffico Roma del 31-03-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 12:20 MAX MAR

FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E

CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI

VIA VIRGINIO ORSINI.

RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO PER TRAFFICO E LAVORI TRA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA VERSO LA SALARIA

CI SPOSTIAMO A SAN BASILIO DOVE UN INCIDENTE RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN

VIA MORROVALLE ALL’ALTEZZA DI VIA PIEVEBOVIGLIANA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA

CASILINA E LA VIA ARDEATINA.

STA’ VOLGENDO AL TERMINE LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA

MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI

5 KM CHE HANNO COINVOLTO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO PRESSO LO

STADIO NANDO MARTELLINI.

OGGI ALLE ORE 15 IN CAMPO ALLO STADIO OLIMPICO ROMA NAPOLI, MATCH PER LA

29 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ.

SEMPRE NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN

GIOVANNI INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN

ZONA.

RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE

STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA

FERMARSI . DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI.

