Traffico Roma del 31-03-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
FORTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E
CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI
VIA VIRGINIO ORSINI.
STESSA SITUAZIONE IN VIA ELENIANA NEI PRESSI DI PORTA MAGGIORE.
UN ALTRO INCIDENTE AL PORTUENSE IN VIA ETTORE PALADINI ALL’ALTEZZA DI VIALE
DI VIGNA PIA.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO PER TRAFFICO E LAVORI TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA VERSO LA SALARIA
C’E MOLTO TRAFFICO IN VIA DI TOR DI QUINTO VERSO LA TANGENZIALE.
CI SPOSTIAMO A SAN BASILIO DOVE UN INCIDENTE RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN
VIA MORROVALLE ALL’ALTEZZA DI VIA PIEVEBOVIGLIANA.
SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA OSTIENSE NEI PRESSI DI
VIA PAVULLO NEL FRIGNANO
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
OGGI ALLE ORE 15 IN CAMPO ALLO STADIO OLIMPICO ROMA NAPOLI, MATCH PER LA
29 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ.
SEMPRE NEL POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PORTA SAN
GIOVANNI INDETTA DAL COMITATO DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI DISAGI IN
ZONA.
RICORDIAMO INFINE CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE
STAZIONI DI REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI . DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI
.DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma