Traffico Roma del 31-03-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 14:20 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA OSTIENSE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
PAVULLO NEL FRIGNANO.
UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA PORTUENSE RALLENTAMENTI IN VIA ETTORE
PALADINI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VIGNA PIA.
DALLE 15.00 ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI
INDETTA DAL COMITATO TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI BREVI STOP O
DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS.
OGGI ALLE ORE 15 IN CAMPO ALLO STADIO OLIMPICO ROMA NAPOLI, PARTITA
VALIDA PER LA 29 ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI
PER LA VIABILITÀ..
TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DEL METRO’ ANCORA CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE, SUL POSTO
BUS SOSTITUTIVI.
E QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO L’ATLANTICO LIVE, LA BAND ROMANA DEI
MANESKIN TORNA AD ESIBIRSI PER IL LORO NUOVO TOUR. POSSIBILI DISAGI IN
ZONA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma