Traffico Roma del 31-03-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 15:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO.

UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI

VIA SORRENTO TRAFFICO DEVIATO PER VIA MADDALONI.

FINO ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI INDETTA

DAL COMITATO TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI BREVI STOP O

DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS.

TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DEL METRO’ ANCORA CHIUSE LE STAZIONI

REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE, SUL POSTO

BUS SOSTITUTIVI.

E QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO L’ATLANTICO LIVE, LA BAND ROMANA DEI

MANESKIN TORNA AD ESIBIRSI PER IL LORO NUOVO TOUR. POSSIBILI DISAGI IN

ZONA.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma