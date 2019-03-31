Traffico Roma del 31-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 17:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIALE POLA . CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA CORSIA
PREFERIANZIALE DI VIA NOMENTANA.
UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI
VIA SORRENTO TRAFFICO DEVIATO PER VIA MADDALONI. BREVI RALLENTAMENTI SUL
RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER
L’APPIA.
FINO ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI INDETTA
DAL COMITATO TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI BREVI STOP O
DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS.
FORMULA E, CONTO ALLA ROVESCIA PER LA SECONDA EDIZIONE DELL’E -PRIX IN
PROGRAMMA IL 13 APRILE. CHIUSE VIA STENDHAL E VIALE DELLA PITTURA FINO ALLE
ORE 20.30.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE INVECE IN VIALE DELLA LETTERATURA . DEVIATE LE
LINEE BUS 703 E 707 , LE DEVIAZIONI CAMBIERANNO POI NELLE FASE SUCCESSIVE
DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE SINO AL 19 APRILE.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DEL METRO’ ANCORA CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE, SUL POSTO
BUS SOSTITUTIVI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma