Traffico Roma del 31-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITA’ DI VIALE POLA . CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLA CORSIA
PREFERIANZIALE DI VIA NOMENTANA.
UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI
VIA SORRENTO TRAFFICO DEVIATO PER VIA MADDALONI. UN TERZO INCIDENTE SU VIA
DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALLA’LTEZZA DELLA VIA CASSIA DIREZIONE SAN
GIOVANNI.
BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER L’APPIA, ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA A
RILENTO DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO FINO ALLA LAURENTINA.. SULLA
TANGRENZIALE EST IL TRAFFICO E’ RALLENTATO DALL’USCITA PRENESTINA FINO A
VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
FINO ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI INDETTA
DAL COMITATO TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI. POSSIBILI BREVI STOP O
DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS.
TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DEL METRO’ ANCORA CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE, SUL POSTO
BUS SOSTITUTIVI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma