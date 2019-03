Traffico Roma del 31-03-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 19:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

resta sostenuto il traffico a causa dei rientri in città di quanti hanno

trascorso questa domenica fuori porta. permangono rallentamenti su molte

delle consolari che dal litorale conducono verso roma.

SULL’AURELIA CODE A TRATTI DA ARANOVA FREGENE SINO AL RACCORDO ANULARE; MA

CI SONO CODE ANCHE SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A VIA DEI PRATI FISCALI.

sulla diramazione roma nord code tra settebagni e il raccordo anulare in

quest’ultima direzione, a complicare la situazione un incidente.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NEL QUADRANTE NORD IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, ALTRE CODE SEMPRE IN

INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

DECISAMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA SUD DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI CON

CODE A TRATTI PER DIVERSI KM, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO

SINO ALL’USCITA TUSCOLANA.

DISAGI E incolonnamenti all’interno della galleria giovanni xxiii a causa

di un incidente avvenuto poco prima di corso francia in direzione di san

giovanni.

incidente in viale palmiro togliatti all’altezza della prenestina.

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER L’INFERNETTO SINO A VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE DELL’EUR.

LUNGHE CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD FINO ALL’USCITA PER VIA DI DECIMA

IN DIREZIONE DI ROMa

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma