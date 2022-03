Traffico Roma del 31-03-2022 ore 14:30

Luceverde Roma da Simone cerchiare una buona giornata ben trovati a questo aggiornamento via Ardeatina tra Falcone nel vivo per Pomezia chiusa da diverse ore si tratta di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza del chilometro 16 ripercussioni sulla Via dei Laghi in molti come alternativa percorrono questa strada tra lazio-abruzzo invece chiusa l’autostrada roma-l’aquila verso Roma la causa una frana chiuso il tratto Carsoli Vicovaro mattina di disagi sulla Pontina nella zona di Castel di Decima si tratta di un cantiere e oggi lavori a corso Francia all’altezza della tangenziale rallentamenti altri lavori sul viale Regina Margherita e sull’ Etiopia prestare attenzione a tratti di strada chiusi e poi problemi alle tubature chiusa la corsia laterale della via Appia tra via Veturia e via Gela intanto sul Raccordo Anulare attenzione a due incidenti entrambi in carreggiata interna altezza Nomentana è all’altezza della Casilina sulla rampa per l’inversione di marcia dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito roma.luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale di Roma Capitale

